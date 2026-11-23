Lazio, la cena di Natale si terrà a Milano? La clamorosa ipotesi
23.11.2026 17:07 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
La cena di Natale della Lazio potrebbe non svolgersi a Roma. Questa è l'ultima idea della società biancoceleste. Secondo quanto riportato da Valerio Marcangeli su Radio Laziale, infatti, da Formello starebbero prendendo in seria considerazione di programmarela consueta cena natalizia a Milano, in corrispondenza con la finale di Supercoppa Italia del 22 dicembre.
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.