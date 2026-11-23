Giordano: “È una Lazio che diverte. Non ci rendiamo conto dei risultati…”
Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Bruno Giordano ha parlato della vittoria della Lazio contro il Lecce. Oltre al successo, l’ex attaccante si è espresso anche su diversi singoli, tra cui Pinamonti, e sulla prossima gara contro il Torino. Di seguito le sue dichiarazioni: “A volte non sappiamo se aspettarci un buon primo tempo oppure una buona ripresa. Tutto sommato vedo una squadra coesa, che sa quello che deve fare e l’allenatore sta accontentando un po’ tutti, abbiamo rivisto anche Pellegrini. Il momento è molto bello, dobbiamo continuare a premere sull’acceleratore, come se il campionato iniziasse sabato prossimo, senza guardare la classifica. Questa è una bella Lazio, che diverte".
"Noslin sta facendo una stagione pazzesca. Ha fatto anche un recupero in area nostra, altra buona prestazione di Belahyane, è tornato Rovella, mi è piaciuto anche Pinamonti. Se sei davanti a tutti significa che stai facendo una stagione pazzesca nei singoli e di conseguenza nel gruppo. Taylor giocatore completo, Frattesi ha fatto 5 gol e sono tanti per un centrocampista. Campionato? Divario enorme tra le squadre di medio-alta classifica e quelle di medio-bassa. Brava la Lazio ad attaccarsi al treno delle grandi e a non rimanere nel limbo. Noi non ci stiamo rendendo conto di cosa sta facendo questa squadra, se fosse stata un’altra avrebbero parlato del nuovo Leicester; bello per i ragazzi che stanno smentendo tutti.
"Non abbiamo campioni, ma dei buoni giocatori stimolati da chi vuole prendersi il posto e questa competizione è fondamentale. Ora Rovella deve impegnarsi di più, Zaccagni deve sapere che lì Noslin fa bene, discorso che vale anche per Pinamonti, idem Gudmundsson. Torino-Lazio? Loro contro il Napoli hanno fatto una buona partita, dalla metà campo in su sono una buona squadra. Belghali perdita importante per loro. Il Toro lo sappiamo, non molla mai e poi giochi fuori casa. Pinamonti? Deve essere più presente in area. Piano piano ci arriverà perché è bravo, deve capire di più gli altri e gli altri devono capire lui. L’intesa arriva giocando. Sono fiducioso, mi sembra un ragazzo proiettato mentalmente bene, al gruppo”.