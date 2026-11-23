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© foto di Federico De Luca

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Bruno Giordano ha parlato della vittoria della Lazio contro il Lecce. Oltre al successo, l’ex attaccante si è espresso anche su diversi singoli, tra cui Pinamonti, e sulla prossima gara contro il Torino. Di seguito le sue dichiarazioni: “A volte non sappiamo se aspettarci un buon primo tempo oppure una buona ripresa. Tutto sommato vedo una squadra coesa, che sa quello che deve fare e l’allenatore sta accontentando un po’ tutti, abbiamo rivisto anche Pellegrini. Il momento è molto bello, dobbiamo continuare a premere sull’acceleratore, come se il campionato iniziasse sabato prossimo, senza guardare la classifica. Questa è una bella Lazio, che diverte".

"Noslin sta facendo una stagione pazzesca. Ha fatto anche un recupero in area nostra, altra buona prestazione di Belahyane, è tornato Rovella, mi è piaciuto anche Pinamonti. Se sei davanti a tutti significa che stai facendo una stagione pazzesca nei singoli e di conseguenza nel gruppo. Taylor giocatore completo, Frattesi ha fatto 5 gol e sono tanti per un centrocampista. Campionato? Divario enorme tra le squadre di medio-alta classifica e quelle di medio-bassa. Brava la Lazio ad attaccarsi al treno delle grandi e a non rimanere nel limbo. Noi non ci stiamo rendendo conto di cosa sta facendo questa squadra, se fosse stata un’altra avrebbero parlato del nuovo Leicester; bello per i ragazzi che stanno smentendo tutti.

"Non abbiamo campioni, ma dei buoni giocatori stimolati da chi vuole prendersi il posto e questa competizione è fondamentale. Ora Rovella deve impegnarsi di più, Zaccagni deve sapere che lì Noslin fa bene, discorso che vale anche per Pinamonti, idem Gudmundsson. Torino-Lazio? Loro contro il Napoli hanno fatto una buona partita, dalla metà campo in su sono una buona squadra. Belghali perdita importante per loro. Il Toro lo sappiamo, non molla mai e poi giochi fuori casa. Pinamonti? Deve essere più presente in area. Piano piano ci arriverà perché è bravo, deve capire di più gli altri e gli altri devono capire lui. L’intesa arriva giocando. Sono fiducioso, mi sembra un ragazzo proiettato mentalmente bene, al gruppo”.