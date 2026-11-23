Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Piccolo di statura, gigante in campo. Sembra avere i tentacoli per quanti palloni recupera, non a caso sui social gli è stata 'assegnata' l'emoji del polpo. Reda Belahyane è una pedina fondamentale nello scacchiere della Lazio di Gattuso prima in classifica. Da inizio stagione ha avuto una crescita esponenziale, grazie anche all'infortunio di Rovella che gli ha aperto la strada a centrocampo. Lui quel posto se l'è preso e ora se lo sta tenendo con merito, supportando due campioni come Taylor e Frattesi.

Per approfondire i dati e le analisi sul calcio, visita "FootNews.ai" (https://footnews.ai).

I dati certificano la sua importanza davanti alla difesa, che lo elevano tra i migliori interpreti del suo ruolo in campionato. Come riportato da FootNews.ai, infatti, Belahyane ha realizzato 114 azioni difensive in 11 partite giocate (1006 minuti totali): tra i mediani della Serie A, meglio di lui hanno fatto solo Matic (116), Ngom (142) e Masini (153). È quarto anche per quanto riguarda i recuperi (87) e quinto per recuperi palla nella metà campo offensiva (30, come Milla e Da Cunha del Como).

A livello di intercetti (14 totali), l'ex Verona è decisivo nella metà campo avversaria: in quel caso è terzo in campionato con a quota 4 palloni intercettati, dietro a Da Cunha (5) e Masini (6). Fin qui in totale ha ingaggiato anche 62 duelli difensivi (terzo in A), di cui 20 nella metà campo avversaria (quarto) e 42 nella propria (terzo). Quelli vinti sono 13: è il quarto miglior dato della Serie A (come Matic).

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A questi numeri va aggiunta la corsa perpetua di Belahyane, un vero motorino instancabile. Secondo quanto raccolto da FootNews.ai, infatti, risulta avere una media di 7,91 sprint a partita (terzo tra i mediani della Serie A) per una velocità massima media di 30,7 km/h. In ripiegamento, poi, sradica palloni e li offre ai compagni più avanti: un quinto dei cross totali della Lazio fin qui sono nati proprio da un suo passaggio (36 su 180); sono invece 17 (su 142, il 12%) i tiri della squadra di Gattuso che sono partiti da una sua giocata. Tutto quello che gli è mancato da quando è arrivato a Formello, ora se lo sta riprendendo con gli interessi.