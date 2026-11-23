RASSEGNA STAMPA - Il Muro di Berlino si è ricostruito all'Olimpico, questa volta a parametro zero. Doekhi e Diogo Leite, già compagni di reparto all'Union Berlino, si sono ritrovati al centro della difesa della Lazio, dimostrando di non aver perso l'intesa costruita in Germania.

Contro il Lecce i due hanno chiuso ogni spazio, contribuendo al 3-0 e conquistando il quinto clean sheet stagionale. Un risultato che permette alla Lazio di conservare il primato e difendere il record di miglior retroguardia della Serie A, con appena nove reti subite. Doekhi e Diogo Leite avevano già giocato insieme 111 partite ufficiali, sviluppando automatismi che oggi rappresentano una risorsa preziosa per Gattuso. Movimenti coordinati, coperture e capacità di lettura: contro i salentini la coppia ha confermato tutta la propria affidabilità.

La scelta di Gattuso è stata dettata anche dalla necessità di gestire le energie di Provstgaard, reduce da 180 minuti con la Danimarca e apparso affaticato. Il danese ha così riposato, senza che la squadra ne risentisse. Una soluzione che qualche settimana fa avrebbe potuto creare problemi e che invece ha confermato la profondità del reparto. Provstgaard dovrebbe tornare titolare a Torino, mentre Doekhi e Diogo Leite si contenderanno l'altra maglia. Entrambi possono giocare sul centrodestra, offrendo al tecnico alternative tattiche.

Resta da recuperare Sutalo, fermo per il problema muscolare accusato contro il Napoli. Con il rientro del croato, Gattuso avrà nuovamente quattro centrali a disposizione e potrà gestire le rotazioni in vista dei prossimi impegni. La concorrenza diventa così un valore aggiunto per una Lazio che ha trovato nella solidità difensiva uno dei propri punti di forza. Contro il Lecce è arrivata un'altra conferma: il Muro di Berlino ha retto e Gattuso ha scoperto di avere un'alternativa in più.