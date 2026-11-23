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RASSEGNA STAMPA - Dodici giornate sono sufficienti per fotografare una Lazio protagonista di un avvio di campionato straordinario. I 32 punti messi in cassaforte rappresentano un primato assoluto per la società biancoceleste, mai così efficace nella propria storia dopo i primi dodici appuntamenti di Serie A. Un rendimento che assume ancora più valore se confrontato con quello delle grandi squadre del passato.

Nell'intero campionato italiano, riporta La Gazzetta dello Sport, soltanto la Juventus è riuscita a mantenere un passo superiore a quello della formazione biancoceleste in questa fase della stagione. I bianconeri ci riuscirono nel 2018-19, con 34 punti, e nel 2005-06, fermandosi a 33. Nessun'altra formazione ha fatto meglio dei 32 punti attualmente conquistati dalla Lazio, che si colloca quindi nella ristretta élite delle migliori partenze del torneo.

Non è però un primato isolato. Nel corso dei decenni altre otto squadre avevano raggiunto lo stesso traguardo: Juventus, Inter, Roma, Napoli e Milan, in diverse stagioni comprese tra il 1949-50 e il 2022-23. Un gruppo di dieci formazioni, considerando anche le due Juventus che hanno superato quota 32, accomunate da un dato particolarmente significativo.

Il finale di quelle stagioni ha sempre riservato un piazzamento sul podio: sette scudetti conquistati, due secondi posti e un terzo posto. In altre parole, chi è riuscito a partire con un ritmo simile a quello della Lazio ha poi sempre chiuso il campionato tra le prime tre.

Un precedente statistico che fa sognare l'ambiente laziale. La squadra di Gattuso ha già dimostrato di poter competere ad altissimi livelli e questi numeri rafforzano le aspettative per il resto del percorso. La corsa verso un posto in Champions League, alla luce di una partenza del genere, non sembra affatto un'ambizione fuori portata.