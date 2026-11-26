Lazio, per Marusic un calvario infinito: si allungano i tempi di recupero
RASSEGNA STAMPA - La seconda ricaduta rischia di non risolversi in un paio di settimane, come ipotizzato prima dal ritiro del Montenegro e poi confermato al ritorno di Marusic a Formello.
Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport per il terzino della Lazio potrebbero essere necessari più di quindici giorni per rientrare dalla seconda ricaduta: prima lo stop contro il Bologna, poi una ricaduta provando a rientrare durante la prima sosta per le nazionali, quindi la seconda appena arrivato nel ritiro del Montenegro durante la nuova sosta.
Niente pace per Marusic, che in attesa di comunicazioni ufficiali a parte della società sembra destinato comunque a rimanere ai box più a lungo, lasciando Gattuso con due opzioni a sinistra: Floriani Mussolini, ormai titolare fisso di questa Lazio, e Lazzari dalla panchina.