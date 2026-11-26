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RASSEGNA STAMPA - Sarà invasione biancoceleste all’Olimpico in vista della gara contro la Roma. Tantissimi i tifosi della Lazio che hanno già acquistato il proprio biglietto, come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Sono secondo il quotidiano 31.000 i tifosi che hanno già acquistato un biglietto, a cui vanno aggiunti circa 3.500 tifosi che avevano già acquistato il pacchetto da tre gare e i circa 4.500 abbonati, per un totale che già oggi tocca quota 39.000 presenze e con la vendita libera scattata solo da pochi giorni.