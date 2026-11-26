Lazio, Olimpico da brividi al derby: il dato sui biglietti staccati
26.11.2026 09:45 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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RASSEGNA STAMPA - Sarà invasione biancoceleste all’Olimpico in vista della gara contro la Roma. Tantissimi i tifosi della Lazio che hanno già acquistato il proprio biglietto, come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Sono secondo il quotidiano 31.000 i tifosi che hanno già acquistato un biglietto, a cui vanno aggiunti circa 3.500 tifosi che avevano già acquistato il pacchetto da tre gare e i circa 4.500 abbonati, per un totale che già oggi tocca quota 39.000 presenze e con la vendita libera scattata solo da pochi giorni.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.