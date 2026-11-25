Fonte: Andrea Castellano- Lalaziosiamonoi.it

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FORMELLO - Zaccagni c'è, recupero confermato. Il capitano è tornato ad allenarsi con la squadra da martedì mattina: ora viaggia per un posto da titolare contro il Torino. L'ultima decisione spetterà a Gattuso, ma sono aumentate le possibilità di vederlo in campo dall'inizio. Nel tridente potrebbe sostituire Pinamonti, con Noslin che da sinistra si sposterà a fare il centravanti. Sicuramente a destra ci sarà Isaksen, così come il centrocampo sarà ancora composto da Frattesi, Belahyane e Taylor.

L'unico vero grande ballottaggio è al centro della difesa, di fronte a Mandas in porta. La scelta in dubbio riguarda il compagno di reparto di Provstgaard, che tornerà titolare dopo aver riposato contro il Lecce: è apertissima la corsa tra Doekhi e Diogo Leite, entrambi promossi sabato scorso. Scontati invece i terzini: giocheranno Floriani e Pedraza, viste le assenze di Marusic e Tavares oltre che di Sutalo. Gli allenamenti proseguiranno giovedì e venerdì mattina; dopo di che Gattuso parlerà in conferenza stampa e la squadra partirà per Torino.