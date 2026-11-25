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Enrico Sarzanini è intervenuto ai mcirofoni di Radio Laziale per commentare la vittoria della Lazio contro il Lecce e il ritorno dei tifosi allo stadio in vista del match contro l'Atalanta.

LAZIO - "Questa squadra continua a sorprenderci per come gioca, per il calcio che esprime. Non può essere frutto del caso. Su cosa sta facendo leva Gattuso? Lo sento tranquillo, non mi sembra che faccia alcuna pressione. Lo sento poco interessato a quello che succede fuori, ma è più attento al campo. Sta correggendo alcune lacune in corso d'opera. La Lazio non soffre più come prima. La cosa più bella è la reazione della squadra che seguirebbe Gattuso anche in capo al mondo".

IL RITORNO DEI TIFOSI - "I tifosi? Non vedo nessun passo indietro. Credo che sia una dimostrazione di forza. I tifosi della Lazio tornano allo stadio quando vogliono, quindi non capisco la polemica. Per i giocatori ritrovarli allo stadio sarà qualcosa di importante, anche perché sasso che il ritorno dei tifosiè destinato solo a loro".