Lazio, contatti in corso con due sponsor per la Supercoppa. E per il futuro…
26.11.2026 09:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
RASSEGNA STAMPA - Dopo aver rescisso il contratto con Polymarket la Lazio è rimasta senza main sponsor sulla maglia. In vista della finale di Supercoppa in programma il 22 dicembre a San Siro contro l’Inter, però, potrebbe tornare qualcosa sul petto dei calciatori biancocelesti. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de la Repubblica, infatti, la Lazio starebbe già parlando con due possibili sponsor. Ma non solo: non è da escludere infatti che se con una di queste aziende si dovesse arrivare alla fumata bianca il rapporto non posa proseguire anche nelle prossime stagioni.
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Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.