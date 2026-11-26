© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Dopo aver rescisso il contratto con Polymarket la Lazio è rimasta senza main sponsor sulla maglia. In vista della finale di Supercoppa in programma il 22 dicembre a San Siro contro l’Inter, però, potrebbe tornare qualcosa sul petto dei calciatori biancocelesti. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de la Repubblica, infatti, la Lazio starebbe già parlando con due possibili sponsor. Ma non solo: non è da escludere infatti che se con una di queste aziende si dovesse arrivare alla fumata bianca il rapporto non posa proseguire anche nelle prossime stagioni.