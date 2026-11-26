Lazio, altro bagno di folla in trasferta: il dato sui biglietti venduti per Torino
26.11.2026 10:45 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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RASSEGNA STAMPA - Sarà ancora una volta bagno di folla, come accaduto finora in ogni trasferta stagionale. I tifosi della Lazio si preparano a una nuova, grande dimostrazione d’amore nei confronti della squadra di Gattuso: secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport sono infatti oltre 2.000 i tifosi della Lazio attesi in Piemonte.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.