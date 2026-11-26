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RASSEGNA STAMPA - Due allenamenti su due con il gruppo, la tentazione per Gattuso è forte. Arrivano conferme da Mattia Zaccagni: il capitano della Lazio è regolarmente in campo con i compagni a Formello e punta quindi la gara con il Torino.

Una sua convocazione sembra a questo punto scontata, notizia importante anche per mettere minuti sule gambe in vista delle gare che arriveranno contro Atalanta e Roma, prima dell’impegno col Frosinone a fare da preludio alla Supercoppa. La notizia, però, è che Gattuso sarebbe fortemente tentato dalla possibiltà di schierare Zaccagni addirittura da titolare a Torino.

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, dopo aver saltato le gare contro Napoli e Lecce potrebbe tornare subito in campo da titolare Zaccagni. Il capitano della Lazio tenta Gattuso, che avrà ancora due allenamenti prima della gara con il Torino per assicurarsi che non ci siano rischi di ricadute: in caso di esito positivo, la chance di vedere Zaccagni titolare a Torino potrebbe non essere affatto remota.