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RASSEGNA STAMPA - Le prime dodici giornate da imbattuta, come mai era accaduto prima. Anche questo traguardo appartiene alla Lazio di Gattuso, protagonista di un avvio di stagione mai visto prima dalle parti di Formello. Come riporta l’edizione odierna del Messaggero in realtà nel 1972/1973 la striscia fu di tredici giornate, con il ko che arrivò alla quattordicesima gara di campionato disputata. In quell’occasione la quattordicesima fu però… l’undicesima: la Lazio perse 3-1 contro il Milan una gara valida per l’undicesimo turno ma rinviata e recuperata quindi un seguito.