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RASSEGNA STAMPA - Tre uomini per due maglie: al netto del dubbio Zaccagni, che potrebbe tornare addirittura titolare a Torino, riguarda la difesa il principale ballottaggio che dovrà sciogliere Gattuso nei prossimi due allenamenti.

Dopo aver riposato contro il Lecce sembra pronto a riprendersi la maglia da titolare sul centro sinistra Provstgaard, come riportato dall’edizione odierna del Messaggero. Rimane quindi una sola maglia a disposizione e a contendersela saranno a ancora i due ex Union Berlino.

Senza Sutalo, su cui non arrivano aggiornamenti positivi per un rientro prima del nuovo anno, sarà uno tra Leite e Doekhi ad affiancare Provstgaard per comporre la coppia di centrali della Lazio di Gattuso. Non è da scartare a propri infine l’ipotesi di vedere confermata la coppia di Lecce, per quanto al momento rimanga un’opzione remota.