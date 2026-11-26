© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Altro record a portata di gara per la Lazio di Gattuso. L’avvio dei biancocelesti è stato travolgente sia in casa che in trasferta, dove sono arrivati 16 dei 18 punti a disposizione con cinque vittorie e un pareggio, a Napoli. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport solo due volte nella propria storia i biancocelesti hanno fatto meglio: la striscia da imbattuta fuori casa a inizio campionato era arrivata a sette con Roberto Mancini nel 2002/2003, quando arrivarono addirittura sette vittorie su sette, e con Edy Reja nel 2011/2012, con cinque successi e due pareggi.