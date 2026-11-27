RASSEGNA STAMPA - Mandas sta vivendo la sua miglior stagione in biancoceleste, i numeri lo proiettano in una dimensione d’eccellenza non solo rispetto ad altri interpreti del ruolo in questo campionato ma anche delle ultime venti stagioni di A. Il portiere della Lazio, si legge sul Corriere dello Sport, col Lecce ha collezionato il suo quarto clean sheet, è in vetta alla classifica insieme a Vicario della Juve.

Il greco vanta un rendimento senza precedenti tra i portieri della Lazio, ha neutralizzato - sottolinea il quotidiano - l'81,63% delle conclusioni nello specchio ricevute. L’unico che può fargli concorrenza è Provedel ai tempi nella Capitale. Mandas occupa addirittura la quinta posizione assoluta nella graduatoria della Serie A degli ultimi vent'anni. Davanti, prosegue il Corriere, ha “solamente” Abbiati, Buffon e Julio Cesar. Tutti questi però, hanno campionato con almeno 35 presenze mentre il greco è ancora a quota 12, il confronto è quindi condizionato ai gettoni ma comunque un dato notevole.

La crescita di Mandas non è solo in termini di parate, il suo contributo alla Lazio è ben più ampio. È il terzo portiere del torneo per numero di passaggi effettuati e il secondo per quelli riusciti. Numeri che riflettono anche la nuova filosofia di gioco di una squadra che coinvolge il portiere nello sviluppo della manovra, anche rischiando l’errore.

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