La Lazio, come ha annunciato il presidente Lotito, non farà nessuna “festa sfarzosa” come gli anni precedenti ma festeggerà il Natale in un altro modo: una giornata all’insegna della solidarietà e della fede. Dietro questa decisione, riporta Il Messaggero, c’è anche la volontà di non distrarre il gruppo che da qui alle festività natalizie ha un calendario fitto di impegni.

Gattuso e la società non sono intenzionati a allentare la tensione del gruppo perché a dicembre è in ballo la zona Champions e la possibilità di aggiudicarsi il primo trofeo della stagione. E dunque, niente cena di gala. Il 18 ci sarà l’anticipo col Frosinone e il rientro a Roma sarà in serata. Il 21 la partenza per Milano, il martedì ci sarà la sfida a San Siro e il 23 dicembre, un pasto informale di squadra con anche i dipendenti e lo staff sarà il preludio al rompete le righe.

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