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RASSEGNA STAMPA - Mancano poco più di 24 ore alla sfida della Lazio che scenderà in campo sabato 28 novembre all’Olimpico di Torino per la sfida contro i granata.

Gattuso dovrà fare a meno di Taylor e anche Noslin è da valutare. Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport l’assenza di Taylor pesa come un macigno, soprattutto se unita alle assenze di Sutalo e Tavares.

L'olandese si è fermato mercoledì, nella giornata di ieri ha fatto piscina ma, stando alle ricostruzioni l’infortunio risale a sabato, alla sfida contro il Lecce dopo che è andato in contrasto sulla ripartenza di N’Dri. Taylor ha comunque continuato a giocare, sembrava tutto sotto controllo fino a martedì quando il giocatore ha avvertito di nuovo un dolore alla coscia, vicino al gluteo. I primi riscontri hanno evidenziato un piccolo edema. Insomma non ci sarà contro il Torino, ci proverà per Atalanta e derby.

Intanto Gattuso è al lavoro per scegliere il suo sostituto. In pole c’è ovviamente Dele-Bashiru, sostituto naturale di Taylor. Da valutare anche le condizioni di Noslin: mercoledì è rimasto a riposo, giovedì si è allenato e oggi sarà la giornata decisiva.

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