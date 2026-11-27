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RASSEGNA STAMPA - Tutto pronto per la sfida dell’Olimpico tra Torino e Lazio in programma sabato 28 novembre alle 18.00. Ci sarà anche il capitano Mattia Zaccagni che si è messo alle spalle l’edema al quadricipite sinistro che lo ha costretto ai box nelle gare contro Napoli e Lecce.

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport il ritorno di Zaccagni ridà un pilastro alla fascia sinistra orfana anche di Tavares oltre che ora di Taylor. Al posto dell’olandese ci sarà Dele-Bashiru con Pedraza come terzino sinistro. Con Zaccagni dal 1’ minuto ci saranno Noslin, pronto alla staffetta con Pinamonti, e Isaksen e destra.

Sotto la guida di Gattuso il capitano ha collezionato 10 presenze e messo a segno 2 gol servendo ben 5 assist. Il tecnico potrebbe anche optare per un cambio modulo passando dal 4-3-3 al 4-2-3-1 con l’avanzamento di Frattesi nella trequarti e l’innesto di Rovella in mediano accanto a Belahyane. In quel caso Zac arroterebbe in una posizione già ricoperta con Baroni e con Gattuso nel precampionato.

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