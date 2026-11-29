Fonte: Alessandro Vittori - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio batte anche il Torino, trascinata dai danesi. Sblocca la partita Provstgaard di testa al 42’ ripetendo quanto fatto sempre nel capoluogo piemontese, ma in casa della Juventus, 2 minuti più tardi allunga Isaksen. Nella ripresa i granata accorciano le distanze con Che Adams, Pinamonti fallisce due occasioni per chiudere i giochi, ma alla fine è la squadra di Gattuso a portare a casa i 3 punti. I biancocelesti salgono a quota 35 (in 12 partite), eguagliano la serie senza sconfitte di Maestrelli del 1972-73 e si regalano almeno un’altra settimana in testa alla classifica da soli.

LE SCELTE DI GATTUSO - Il ballottaggio tra Diogo Leite e Doekhi lo vince quest’ultimo che affianca Provstgaard al centro della difesa davanti a Mandas. Confermati i terzini Floriani Mussolini e Pedraza, così come Frattesi e Belahyane a centrocampo, mentre Dele-Bashiru sostituisce l’infortunato Taylor. In attacco rientra Zaccagni, Noslin torna centravanti, Isaksen completa il tridente.

UNO DUE DANESE - Noslin lancia Isaksen sulla destra, sovrapposizione di Frattesi, che arriva sul fondo, Gineitis smorza il cross e permette a Perri di parare comodamente. Sul capovolgimento di fronte, Casadei scappa alle spalle della difesa biancoceleste, stoppa male con il petto, manda a terra Doekhi con uno scontro al limite del fallo, poi Mandas compie un vero e proprio miracolo sulla conclusione a botta sicura di Simeone. Vlasic si infila alle spalle del centrocampo della Lazio, diagonale sinistro, Mandas respinge lateralmente. Pedraza sfonda a sinistra, arriva sul fondo e mette al centro, libera Coco e fa ripartire la squadra granata, l’azione si conclude con un tiro alle stelle di Mandragora. Che Adams imbuca nel cuore della difesa biancoceleste, Provstgaard tocca il pallone e manda fuori giri l’avversario. Frattesi svetta su corner di Pedraza, grande parata di Perri in allungo. Ottima azione degli uomini di Gattuso che libera Zaccagni a sinistra, Coco entra in scivolata in ritardo in area, dopo lo scontro ritenuto regolare da Chiffi, Zaccagni si rialza a arriva per primo sul pallone, cross deviato in angolo da Comuzzo. Al 42’ su corner di Zaccagni svetta Provstgaard e batte Perri. Lazio in vantaggio. Al 44’ Zaccagni vede il corridoio per Isaksen, il danese affonda in profondità e con il sinistro trova il palo più lontano. Raddoppio biancoceleste. A tempo abbondantemente scaduto, su angolo per il Torino, Casadei svetta di testa e manda fuori dopo un’evidente carica di Coco su Mandas, ma per Chiffi incredibilmente è tutto regolare. Finisce con il doppio vantaggio ospite.

GESTIONE FINALE - Frattesi va in sovrapposizione su Isaksen, cross in mezzo, la palla arriva a Pedraza che non riesce a colpire verso la porta avversaria. Noslin va in profondità, conclusione deviata da Coco che sfiora il palo alla sinistra di Perri. Tiro di Simeone che sbatte davanti a Mandas, abile ad appoggiare sul palo. Isaksen trova Frattesi al centro dell’area granata, il centrocampista non riesce a girarsi immediatamente e Coco rimpalla il tiro. La Lazio recupera alta la palla, tiro a girare di Zaccagni sul secondo palo, fuori di poco. Nel Torino dentro Zapata e Oristanio al posto di Simeone e Vlasic. Dele-Bashiru scappa a sinistra, poi rientra facendo perno su Patterson, tiro che finisce fuori non di molto. Al 62’ sul corner di Gineitis svetta Che Adams e accorcia le distanze. Zaccagni vede Floriani Mussolini a destra solo, cross ribattuto da Coco. Gattuso inserisce Gudmundsson e Pinamonti per Zaccagni e Noslin. Dele-Bashiru vede il movimento di Gudmundsson, l’islandese si accentra e calcia, respinta da Comuzzo. Nel Torino Fortini rileva Cacciamani. Altro cambio dei biancocelesti, entra Rovella per Dele-Bashiru. Abate inserisce Braganca e Pellegri per Mandragora e Che Adams. Ultime due sostituzione per i biancocelesti, dentro Cancellieri e Lazzari, fuori Isaksen e Floriani Mussolini. Frattesi per Pedraza, respinge con il piede Perri, Pinamonti sbaglia da ottima posizione. Sul capovolgimento di fronte, Oristanio salta da solo in area, ma di testa non trova la porta. Ammonito Coco per aver steso Rovella al limite dell’area. Coco sbaglia il colpo di testa, Pinamonti davanti a Perri calcia alto. Nel finale gestione della Lazio e un paio di mischie nel recupero risolte da Frattesi e Mandas. La Lazio vince anche a Torino.

Pubblicato il 28/11