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C'è tanto, tantissimo, anche di Chrīstos Mandas nella vittoria della Lazio a Torino. Il portiere ha messo in campo un'altra prestazione super e, di lui, ha parlato Gattuso in conferenza stampa.

“Nessuno dice che Mandas ha lasciato la Lazio l’anno scorso e ha fatto zero minuti, perché il Bournemouth ne ha perse poche. Sapete cosa ho fatto quest’estate: l’ho voluto a tutti i costi, aveva bisogno di tranquillità e ho fatto una scelta".

"Dopo la Coppa Italia era venuto fuori qualche dubbio, ma io ho sempre creduto in lui. Ha grande voglia, umiltà, tutto quello che sta facendo lo sta creando lui. Lavora come un mulo, è curioso… quando uno ha voglia e curiosità è tutto più facile. Ora è uno dei più forti della Serie A e il merito è tutto suo”.

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