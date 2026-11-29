Lazio, da Taylor a Tavares: presto nuovi controlli per gli infortunati
RASSEGNA STAMPA - Sono quattro i calciatori della Lazio rimasti esclusi dalla partita di ieri contro il Torino a causa di problemi fisici. Come riporta il Corriere dello Sport, nella giornata di domani verranno effettuati nuovi accertamenti strumentali volti a comprendere i tempi di recupero degli infortunati.
Tra i più attenzionati c'è sicuramente Kenneth Taylor: il centrocampista olandese, uscito dal campo contro il Lecce, incrocia le dita e spera di aver evitato una lesione muscolare che lo terrebbe indisponibile sia per l'Atalanta che per il derby.
Si attendono novità anche per Tavares e Sutalo: Nuno sembra più avanti nel protocollo riabilitativo, il croato invece rischia di ritornare direttamente il prossimo anno. Appare più vicino al rientro anche Marusic, che continua ad aspettare il via libera definitivo dopo il calvario dei problemi muscolari.