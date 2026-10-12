Mattei: "Lazio splendida nel primo tempo! Ma che calo dopo..."

Stefano Mattei ha parlato ai microfoni di Radiosei per analizzare la vittoria della Lazio contro il Monza. In particolare si è soffermato sulla differenza d'intensità della squadra di Gattuso tra primo e secondo tempo, proiettandosi anche verso la prossima giornata contro la Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Lazio splendida nel primo tempo, la squadra ha giocato a ritmi vertiginosi, divertiva e sviluppava un bel calcio. Nel secondo tempo abbiamo visto il contrario, un calo fisico e anche mentale. Condivido anche stavolta il pensiero di Gattuso, ieri ha evidenziato che la Lazio è stata ancora fortunata. Questo però non toglie nulla alla squdara che mostra affiatamento".

"Ora con la Juventus ci sarà la grande prova: loro fanno molto possesso, ma non hanno il centravanti che la butta dentro. Ci sarà lo sciopero della Curva, la Juve gioca giovedì in Coppa, il momento della Lazio è buono, quindi staremo a vedere che partita sarà e capiremo se la Lazio potrà sorprendere. Mancavano i cambi ieri. In attacco gli esterni non avevano sostituti, viste le assenze di Gudmundsson e Cancellieri".

"In mezzo al campo mancavano Rovella e Cataldi, poi Marusic e anche Pellegrini che è fuori lista. Il calo è stato fisico e mentale, vinci 2-0 col Monza in 10 e tutti pensavano che la partita fosse finita. Fin qui gli episodi sono sempre stati a favore, ma ci sta nel calcio. In questo momento il vento gira a favore”.