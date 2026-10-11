Lazio, cori contro Lotito... ma dai tifosi del Monza. Cos'è successo
11.10.2026 17:05 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Cori contro Lotito all'Olimpico, direttamente dai tifosi del Monza. È quanto successo all'Olimpico nella sesta giornata di campionato: contro la Lazio, infatti, il pubblico biancorosso ha più volte attaccato il presidente Lotito, anche inquadrato allo stadio. In risposta, dagli spalti sono arrivati gli applausi da parte dei laziali presenti.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.