Lazio, Belahyane: "Ora sto cento volte meglio! Gattuso mi ha capito"

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A due giorni dalla gara contro il Monza, il centrocampista della Lazio Reda Belahyane ha parlato ai microfoni ufficiali del club biancoceleste. Di seguito l'intervista presente nel match program.

Dopo una lunga pausa, finalmente si riparte!

"Si, tutti i giocatori impegnati con le Nazionali sono tornati. Affronteremo la partita seriamente, daremo tutto. Ci siamo allenati molto anche in vista di questa gara, anche coloro che non sono andati in Nazionale".

Occorre ritrovare attenzione e adrenalina.

"Siamo pronti ad andare in campo con tutta la nostra rabbia e la nostra determinazione. Puntiamo a conquistare i tre punti. lo sto molto bene a Roma, nonostante nei primi due anni abbia giocato poco".

E' un momento molto positivo per te, cosa è scattato in te e come hai riacquisito autostima?

"Mi sento molto bene, tutti mi hanno accolto benissimo e, anche adesso, vado d'accordo praticamente con tutta la squadra. Sinceramente, mi sento molto bene e penso che si veda".

Come hai conquistato Gattuso?

"Il mister è una persona che mi ha capito molto. Mi ricordo che all'inizio dell'anno disse in un'intervista che non ero riuscito a portare a termine un allenamento. Ed è vero, aveva ragione. Sono venuto a scusarmi perché mi sentivo un po' in colpa per non aver terminato la seduta. E sinceramente è una persona che sa capire i giocatori dal punto di vista umano, è molto bravo in questo. Mi piace molto la sua mentalità, mi trasmette quella voglia di dare tutto per lui. Mi sento cento volte meglio. E anche una persona che ha giocato a calcio, quindi ci capisce di più e, sinceramente, fa piacere".

Mete personali e di squadra ci sono?

"Quest'anno cercheremo di continuare sulla strada che abbiamo intrapreso. Dopo queste prime partite, proveremo a continuare a vincere, a cercare i tre punti un po' ovunque e poi speriamo di puntare a delle buone posizioni in classifica. Per quanto mi riguarda, spero di continuare con le buone prestazioni che sto facendo fino ad oggi".

Chi è stato fondamentale per te anche nei momenti più difficili?

"Dia e Guendouzi sono stati importanti per me perché sono persone che mi hanno accolto e con i quali stavo spesso. Ora però sono andati via, sono partiti, e adesso tocca a me continuare il percorso che mi è stato offerto. E ho intenzione di dare tutto, anche se loro hanno scelto altre strade".