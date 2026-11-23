In collegamento a Radiosei è intervenuto il giornalista Stefano Mattei, che ha parlato della corsa al vertice in campionato e dell’ultima vittoria della Lazio di Gattuso, al primo posto in classifica da sola davanti alla Roma seconda. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Questo è un campionato in cui la corsa al vertice credo sia per 5 squadre, quindi può succedere di tutto. Le motivazioni stanno facendo la differenza, sia in positivo che in negativo. I dati dicono che la Lazio è la squadra che corre di più e questo è uno dei segreti del successo di Gattuso. Per me il migliore in campo è stato Belahyane, vince anche i duelli nonostante la sua fisicità. Quando Noslin recupera in area fa capire lo spirito di questa squadra. In questo momento il titolare è Belahyane ma sapere che il sostituto è Rovella, inizialmente titolare, fa crescere il valore tecnico della squadra”.