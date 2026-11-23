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Raggiunto dai microfoni di Tuttomercatoweb.com Daniele Garbo ha detto la sua sulla Lazio con la squadra di Gattuso al primo posto in classifica: “La Lazio sta facendo un capolavoro e non è lì per caso. È merito di Gattuso, dei giocatori e anche di Fabiani, che senza soldi ha costruito una squadra che sta andando oltre ogni aspettativa".

"Non credo che lotterà per il titolo, ma potrà lottare per un posto in Europa. Come ho detto comunque, le ultime cinque giornate del girone d'andata ci racconteranno qualcosa di più sul reale valore di questa squadra”.

“Il lavoro del tecnico ad ogni modo si vede nella crescita di Taylor, che è migliorato molto proprio dopo quello scontro con Gattuso. Ieri ha fatto un assist di tacco meraviglioso, è diventato un giocatore determinante”.

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