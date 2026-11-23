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Intervenuto in collegamento a Radiosei, Fabio Liverani ha parlato della vittoria della Lazio contro il Lecce, che ha mantenuto la squadra di Gattuso al primo posto in classifica. Inoltre l’ex centrocampista si è espresso su diversi singoli, tra cui Isaksen, Taylor e Frattesi. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Quello della Lazio con il Lecce è stato un bel segnale. Nei primi 15′-20′ la squadra di Gattuso non è riuscita a fare il proprio calcio. Ma i segnali di una squadra forte arrivano proprio nelle difficoltà. Come fanno le squadre forti, al primo tentativo cambiano la partita. Poi la crescita di Taylor e Frattesi hanno diretto la gara in un’altra direzione, di totale dominio della Lazio. Ci può stare un problema di conoscenze quando cambi trequarti di difesa ed affronti una squadra che nel venirti a prendere ti sorprende un po’. Poi la Lazio è cresciuta tecnicamente, in coraggio e personalità. Questo tema delle squadre che ti vengono a prendere uomo su uomo lo rivedremo anche contro il Torino e la Roma”.

“Isaksen? Lo scorso anno aveva perso fiducia, si sentiva un po’ imbrigliato. Oggi ha fiducia, è in un periodo psico-fisico importante che lo porta a prendersi dei rischi. Crede in quello che fa, così come Noslin. Sono tutte qualità che ha tirato fuori Gattuso nel gruppo. Anzi, nella totalità del gruppo. Anche Cancellieri è entrato deciso. Il gruppo è unito, crede nel tecnico ed in quello che fa”.

“Il centrocampo della Lazio è ben costruito ed assortito. Compresi Rovella e Dele-Bashiru, sono giocaori diversi che tutti insieme possono scegliere di trovare il centrocampo giusto e completo. E’ un centrocampo ottimo in una stagione in cui non hai le coppe. Serie A spaccata in due? Queste dodici partite dimostrano che c’è troppa differenza tra una parte e l’altra del campionato. Questo fa si che una partenza straordinaria della Lazio non ti permette di avere un margine di vantaggio così ampio. Perché anche le altre quattro vincono le gare che vinci tu. Il livello è mediamente basso. La quinta è a soli sei punti dalla Lazio. Se ho la forza di vincere con tutte quelle meno forti sto comunque tra il quinto e sesto posto. Se vuoi fare qualcosa di straordinario devi vincere anche negli scontri diretti”.