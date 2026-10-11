Lazio, Pinamonti a Dazn: “Ho sofferto ma ora sto bene. Voglio ripagare la fiducia”

Vittoria importante per la Lazio che supera il Monza all’Olimpico anche grazie al gol di Andrea Pinamonti che al termine della gara è intervenuto ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole: “Mi ha stritolato dopo il gol Gattuso, ma in quell’abbraccio c’è tanto. Il mister è stato chiaro, mi ha dato completa fiducia. Sono un po’ in ritardo nel ripagarla ma il gol di oggi dà tanto a me e alla squadra e sono contento di questo. La mia data di nascita nel giorno della Coppa delle Coppe? Quando sono arrivato tanti tifosi mi hanno scritto e me l’hanno fatto notare. Magari è un segno del destino, fa sicuramente piacere”.

“La competizione con Noslin? La forza principale è il gruppo che siamo, appena sono arrivato l’ho notato e questo mi ha aiutato nell’inserimento. I compagni sono ragazzi fantastici, è un gruppo coeso e andiamo d’accordo praticamente su tutto. È uno stimolo dare di più, la competizione in squadra fa bene: è sana e spinge ognuno a dare di più per la squadra”.

“Il mister chiede di essere aggressivi e non far giocare le squadre. Oggi abbiamo avuto un po’ di difficoltà nonostante l’uomo in più e sono entrato per dare supporto essendo più fresco. Ho sofferto in questo periodo con poca condizione fisica, è stata un’estate turbolenta per il mercato. Non ero in condizione, mi sono messo per lavorare anche più degli altri per recuperare quello che mi mancava visto che il mister chiede tanto sforzo fisico e non facile farsi trovare pronti”.

“Ora sto bene, ho entusiasmo e il gol di oggi mi dà ancora di più. Dedica? Alla famiglia: la mia compagna e i miei due figli che erano in tribuna e sono parte fondamentale della mia vita. Non è stata un’estate facile anche per loro visto il trasloco, ma li ho sempre vicini e il gol è per loro”.