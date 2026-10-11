Monza, Juric a Dazn: "La Lazio è libera di testa, merita il primato"

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Ivan Juric, allenatore del Monza, è intervenuto ai microfoni di Dazn prima dell'inizio della sfida dell'Olimpico contro la Lazio. Ecco di seguito le sue parole:

"Dovevamo mettere apposto alcuni concetti e reucperare giocatori che erano un po' indietro. Ngonge? Lui e Zeballos si allenano con noi da un po', sono in buona condizione, vediamo oggi quanto riescono a fare. Lazio? Ha elementi moderni, di gamba, ribalta l'azione facilmente, sono liberi di testa e hanno meritato il primato che hanno".