"Mi sono scusato con Gattuso": Belahyane spiega cos'è successo

All'interno del match program di Lazio-Monza, Reda Belahyane ha parlato del suo rapporto con Gattuso e del lavoro fatto con lui da quest'estate a Formello. Di seguito le sue parole: "Il mister è una persona che mi ha capito molto. Mi ricordo che all'inizio dell'anno disse in un'intervista che non ero riuscito a portare a termine un allenamento. Ed è vero, aveva ragione. Sono venuto a scusarmi perché mi sentivo un po' in colpa per non aver terminato la seduta. E sinceramente è una persona che sa capire i giocatori dal punto di vista umano, è molto bravo in questo. Mi piace molto la sua mentalità, mi trasmette quella voglia di dare tutto per lui. Mi sento cento volte meglio. E anche una persona che ha giocato a calcio, quindi ci capisce di più e, sinceramente, fa piacere".

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03