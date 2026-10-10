Lazio, non solo Patric: un altro calciatore ha avuto contatti con l'Al-Ittifaq

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© foto di Federico De Luca 2026

RASSEGNA STAMPA - Patric ha salutato la Lazio e si è trasferito all’Al-Ittifaq, ma c'è stata la possibilità che ance un altro biancoceleste lo seguisse in questa nuova avventura nel club allenato da Paolo Montero, ex Juventus, dove militano anche Mario Balotelli e Douglas Costa.

Una destinazione che era stata valutata anche da Luca Pellegrini: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, c’era stato un contatto con il club, impegnato nella seconda divisione degli Emirati Arabi Uniti, ma la trattativa non ha avuto seguito.

Oggi il terzino è fuori rosa e attende di capire quale sarà il suo futuro. Resta da chiarire se sia ormai definitivamente fuori dai piani della Lazio oppure se, nei prossimi mesi, possa ancora rientrare nel progetto e giocarsi le proprie carte.