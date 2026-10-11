Lazio, Isaksen a LSC: "Sono grato al mister per la fiducia. Voglio dare tutto..."

Gustav Isaksen ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio a pochi minuti dall'inizio della partita contro il Monza. Di seguito le sue dichiarazioni: "Oggi è una gara importante per noi e non vedo l'ora di giocare qua, soprattutto dopo la sosta nazionali. Abbiamo fatto un bel lavoro in queste settimane quindi siamo pronti".

"La Nazionale mi dà fiducia, tornare da lì è bello però voglio dare tutto specialmente oggi. Sono molto grato al mister che mi dà fiducia quindi voglio dare tutto alla squadra e ai tifosi".

"Continuità? Sto lavorando per questo e voglio imparare e migliorare ogni giorno e oggi è una grande possibilità per farlo".