Lazio, Isaksen a LSC: "Sono grato al mister per la fiducia. Voglio dare tutto..."
11.10.2026 14:30 di Francesco Montano Twitter: @@F_Montano1
Gustav Isaksen ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio a pochi minuti dall'inizio della partita contro il Monza. Di seguito le sue dichiarazioni: "Oggi è una gara importante per noi e non vedo l'ora di giocare qua, soprattutto dopo la sosta nazionali. Abbiamo fatto un bel lavoro in queste settimane quindi siamo pronti".
"La Nazionale mi dà fiducia, tornare da lì è bello però voglio dare tutto specialmente oggi. Sono molto grato al mister che mi dà fiducia quindi voglio dare tutto alla squadra e ai tifosi".
"Continuità? Sto lavorando per questo e voglio imparare e migliorare ogni giorno e oggi è una grande possibilità per farlo".
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Roma, classe 2001. Sono partito da Scienze Politiche per arrivare a Marketing e Management dello Sport. Tifo Lazio e scrivo da quando sono nato. Mi piace smuovere e stuzzicare la curiosità di chi mi legge.