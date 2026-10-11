Lazio, Isaksen è pronto per il Monza: dalla rinascita in nazionale alla titolarità

RASSEGNA STAMPA - Non è mai troppo tardi per ritrovare Gustav Isaksen. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, se c'è un giocatore capace di tornare dopo momenti di difficoltà è proprio il danese, che nel 2025 aveva già superato la mononucleosi, e in estate l'operazione per la pubalgia che gli ha fatto saltare tutta la preparazione precampionato.

Adesso la sosta nazionali e con la Danimarca è praticamente rinato: un gol con il Galles all'andata, un rigore procurato al ritorno e un'assist. Il CT Riemier ha provato a gestirlo, garantendogli comunque 15 minuti con la Norvegia, 76 col Galles, 45 col Portogallo e 82 col Galles, in attesa che ritrovasse la forma migliore per reggere tutti e 90 i minuti.

Gattuso l'ha aspettato e ha scelto di rilanciarlo subito con il Monza: partirà titolare, con Cancellieri e Gudmundsson out. Sarà la seconda gara dall'inizio dopo Udine, avendo accumulato con la Lazio solo 160 minuti in campo, 3 a Venezia prima della sosta. Ora si è fatto trovare pronto, e sogna di rimettersi subito in mostra per tornare ad essere un riferimento imprescindibile per i biancocelesti.