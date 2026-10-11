Talismano Zaccagni: quando segna la Lazio non perde mai

RASSEGNA STAMPA - È una dolce statistica quella che vede coinvolto Mattia Zaccagni e le gare in cui è riuscito a trovare il gol con la maglia della Lazio.

Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, infatti, a partire dal 2023 Mattia Zaccagni ha trovato 27 gare da gol e in nessuno di questi match la Lazio ha rimediato una sconfitta.

Sono 24 le vittorie e 3 i pareggi, ma non solo: da quando Zaccagni indossa la fascia da capitano della Lazio i gol sono 15 e in questo caso le reti realizzate hanno sempre regalato i tre punti. Un dolce talismano.