Talismano Zaccagni: quando segna la Lazio non perde mai

11.10.2026 09:30 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Talismano Zaccagni: quando segna la Lazio non perde mai

RASSEGNA STAMPA - È una dolce statistica quella che vede coinvolto Mattia Zaccagni e le gare in cui è riuscito a trovare il gol con la maglia della Lazio

Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, infatti, a partire dal 2023 Mattia Zaccagni ha trovato 27 gare da gol e in nessuno di questi match la Lazio ha rimediato una sconfitta. 

Sono 24 le vittorie e 3 i pareggi, ma non solo: da quando Zaccagni indossa la fascia da capitano della Lazio i gol sono 15 e in questo caso le reti realizzate hanno sempre regalato i tre punti. Un dolce talismano.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.