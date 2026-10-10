Serie A, l'Inter batte il Parma in mezz'ora. E Chivu stacca Roma e Lazio
10.10.2026 20:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Sono bastati trenta minuti all'Inter per battere il Parma. Decisivi i gol di Sucic, Calhanoglu e Thuram, tutti e tre nel primo tempo. Esordio amaro quindi per Gilardino sulla panchina crociata. Ripartenza perfetta invece per Chivu, che ora stacca di tre punti (16 totali) al primo posto in classifica sia la Roma che la Lazio, in attesa delle rispettive partite contro Como e Monza.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.