"Le decisioni ora stanno a me", le parole di Gattuso su Pinamonti
10.10.2026 15:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Tanti i temi toccati dal mister Gattuso alla vigilia della sfida contro il Monza, in programma domenica 11 ottobre alle 15.00. Il tecnico della Lazio, rispondendo alle varie domande, si è soffermato anche su Pinamonti.
"Come ho già detto a Venezia le decisioni ora stanno a me. Lui e anche gli altri, tutti devono stare tranquilli. Io faccio di tutto per far girare la squadra. C'è bisogno di tutti. Poi devo scegliere io. Sono contento per come si sta allenando, per come sta migliorando. Deve continuare così, ma questo vale per tutti gli altri".
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide