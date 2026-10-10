"Le decisioni ora stanno a me", le parole di Gattuso su Pinamonti

Parlano ai nostri microfoni Emiliano Gallo e Francesco, papà e zio di Thomas, il giovane tifoso di 5 anni protagonista al...

WEBTV PEDRAZA ALLA LAZIO: ECCO LA FRASE PRIMA DI ENTRARE A FORMELLO - VD Tra i giocatori arrivati a Formello per il raduno prima dell'inizio della nuova stagione, un solo volto nuovo, quello di Pedraza, arrivato nei giorni scorsi a Roma dal Villarreal. Primissime foto con i tifosi presenti, qualche autografo. Lo spagnolo, chiamato da un... Tra i giocatori arrivati a Formello per il raduno prima dell'inizio della nuova stagione, un solo volto nuovo, quello di Pedraza, arrivato nei giorni scorsi a Roma dal Villarreal. Primissime foto con i tifosi presenti, qualche autografo. Lo spagnolo, chiamato da un... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | CHI È SUTALO? L'OMONIMO DI JOSIP IN ARRIVO A FORMELLO CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio sta per chiudere Sutalo in difesa. Non Josip, ovviamente, già arrivato qualche settimana fa e che con la Lazio vanta anche due presenze contro Milan e Venezia. Il riferimento è ad Aleksej Sutalo, difensore centrale sloveno... CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio sta per chiudere Sutalo in difesa. Non Josip, ovviamente, già arrivato qualche settimana fa e che con la Lazio vanta anche due presenze contro Milan e Venezia. Il riferimento è ad Aleksej Sutalo, difensore centrale sloveno...