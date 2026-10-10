Cannavaro sorpreso dalla Lazio: "Gattuso è bravo e lo sta dimostrando"
10.10.2026 09:15 di Simone Locusta
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RASSEGNA STAMPA - Nell'intervista rilasciata ai taccuini della Gazzetta dello Sport, Fabio Cannavaro ha parlato della Lazio di Gennaro Gattuso, la sua sorpresa di questo inizio di stagione. Di seguito le sue parole:
"Chi mi ha sorpreso? La Lazio del mio amico Gattuso, che è bravo e lo sta dimostrando in una situazione difficile, perlomeno complicata. Ma i principi di gioco stanno emergendo e l'organizzazione ti colpisce".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.