Lazio, da Marusic a Gudmundsson: Gattuso fa il punto sugli infortunati

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La speranza era di recuperare più giocatori possibili e, invece, questa lunga sosta per le Nazionali non ha portato particolare fortuna alla Lazio che recupera solo Cataldi e Dele-Bashiru ma che ha perso per infortunio Gudmundsson.

Sul tema infortunati ecco il punto di Gattuso: "Con Marusic c'era la speranza di riaverlo prima, ci sono state piccole problematiche. Per il resto siamo sulla strada giusta, in cui dovevamo andare. Cataldi si allena con la squadra da 5-6 giorni. Gudmundsson? L'ho detto, non faccio il dottore, l'idea è che per 10-12 giorni deve rimanere fermo col braccio bloccato".

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