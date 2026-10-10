Riparte la Serie A! Genoa-Fiorentina, e non solo: il programma di oggi
Riparte finalmente la Serie A. Dopo la lunghissima pausa per le nazionali, si torna con il massimo campionato italiano, ripartendo dalla sesta giornata che si giocherà questo weekend. La prima sfida in programma è Genoa-Fiorentina, il cui fischio d'inizio arriverà oggi alle 15.00.
Una volta terminata, dopo qualche minuto, lo stadio di San Siro sarà teatro della sfida tra l'Inter di Chivu e il Parma di Gilardino, subentrato a Cuesta. In serata, infine, spazio a Napoli-Frosinone, con Allegri che vuole tornare a vincere dopo il pareggio con la Fiorentina e la sconfitta con l'Inter prima della sosta. Dall'altra parte, invece, c'è una delle maggiori sorprese di quest'avvio di campionato: i gialloblù di Alvini sono sesti, con gli stessi punti di Juve e Como.