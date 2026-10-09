Lazio, Bonanni: "È il momento di dimostrare qualcosa in più. Con il Monza..."
09.10.2026 17:00 di Francesco Montano Twitter: @@F_Montano1
Massimo Bonanni è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb per parlare del prossimo weekend di impegni per le squadre di Serie A, soffermandosi anche sulla Lazio, che giocherà domenica alle ore 15 contro il Monza. Di seguito le sue dichiarazioni: "Lazio? Credo che sia arrivato il momento di provare a dimostrare qualcosa in più, posto che in questo momento gioca in maniera serena. Vedremo quello che succederà in futuro e penso che possa vincere contro il Monza".
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Roma, classe 2001. Sono partito da Scienze Politiche per arrivare a Marketing e Management dello Sport. Tifo Lazio e scrivo da quando sono nato. Mi piace smuovere e stuzzicare la curiosità di chi mi legge.