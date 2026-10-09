Serie D, il Villa Valle vuole affidare la panchina a due ex Lazio: ecco chi

09.10.2026 12:30 di  Simone Locusta   vedi letture
Serie D, il Villa Valle vuole affidare la panchina a due ex Lazio: ecco chi
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© foto di Giacomo Morini

Nuova avventura per Rolando Bianchi. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’ex attaccante della Lazio è vicino alla sua prima esperienza da allenatore con il Villa Valle, club bergamasco di Serie D, che spinge per affidargli la guida tecnica della squadra. Nel suo staff, come vice, potrebbe esserci anche Giuseppe Biava, ex difensore della Lazio. Entrambi hanno vestito la maglia biancoceleste, seppur in annate diverse, senza mai condividere lo spogliatoio della Lazio.

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.