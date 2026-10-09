Serie D, il Villa Valle vuole affidare la panchina a due ex Lazio: ecco chi
09.10.2026 12:30 di Simone Locusta
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© foto di Giacomo Morini
Nuova avventura per Rolando Bianchi. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’ex attaccante della Lazio è vicino alla sua prima esperienza da allenatore con il Villa Valle, club bergamasco di Serie D, che spinge per affidargli la guida tecnica della squadra. Nel suo staff, come vice, potrebbe esserci anche Giuseppe Biava, ex difensore della Lazio. Entrambi hanno vestito la maglia biancoceleste, seppur in annate diverse, senza mai condividere lo spogliatoio della Lazio.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.