Lazio, missione Isaksen: Gattuso vuole che sia incisivo come in Nazionale
09.10.2026 11:30 di Simone Locusta
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RASSEGNA STAMPA - Gennaro gattuso ha una nuova missione: si chiama Gustav isaksen. Da sempre considerato un gioiello grezzo, non è mai riuscito ad affermare con continuità. Come riporta il Corriere della Sera, il danese si esalta con le big, dei 12 gol siglati nelle 100 presenze in maglia biancoceleste, ben 7 le ha segnate contro squadre di fascia medio alta (Juve, Milan, Bologna, Napoli, Atalanta). Gattuso vuole portarlo al livello che dimostra in Nazionale: infatti, con la maglia della Danimarca ha realizzato 7 reti in 19 incontri. Un'incisività diversa.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.