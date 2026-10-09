GOSSIP | Wanda Nara: niente assegno da 100 mila euro al mese da Icardi
09.10.2026 14:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Nuova tappa del capitolo che vede protagonisti Wanda Nara e Mauro Icardi. I giudici della nona sezione Civile del Tribunale di Milano hanno deciso che la showgirl argentina non riceverà l’assegno da 100mila euro al mese che aveva richiesto. La Nara, inoltre, in fase di separazione aveva avanzato richiesta di mantenimento di 250mila euro mensili... <<< WANDA NARA >>>
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