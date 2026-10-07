Ex Lazio | Pedro saluta tutti, ma non la Roma: il dettaglio scatena i social

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Pedro dice basta. L'attaccante spagnolo ha annunciato il ritiro dal calcio giocato e, nel suo messaggio d'addio, ha voluto ringraziare il mondo del calcio, i tifosi e i club che hanno accompagnato la sua lunga carriera.

Nel suo percorso ci sono alcune delle esperienze più importanti del calcio europeo: dal Barcellona al Chelsea, fino alla Lazio, dove Pedro ha lasciato un segno importante conquistando anche l'affetto della tifoseria biancoceleste.

Tra i ringraziamenti, però, è mancato un nome: quello della Roma, altra squadra italiana per cui lo spagnolo ha giocato. Un dettaglio che non è passato inosservato, soprattutto sui social, dove la scelta ha immediatamente alimentato ironie, commenti e sfottò. Il passaggio nella sponda giallorossa della Capitale è stato infatti probabilmente il meno felice della carriera di Pedro, sia per rendimento sia per il rapporto con l'ambiente. E proprio il fatto che nel suo messaggio d'addio non abbia citato la Roma ha offerto ulteriore materiale alle due fazioni della Capitale.