Ex Lazio | Pedro saluta tutti, ma non la Roma: il dettaglio scatena i social

07.10.2026 18:45 di  Simone Locusta   vedi letture
Ex Lazio | Pedro saluta tutti, ma non la Roma: il dettaglio scatena i social
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Pedro dice basta. L'attaccante spagnolo ha annunciato il ritiro dal calcio giocato e, nel suo messaggio d'addio, ha voluto ringraziare il mondo del calcio, i tifosi e i club che hanno accompagnato la sua lunga carriera.

Nel suo percorso ci sono alcune delle esperienze più importanti del calcio europeo: dal Barcellona al Chelsea, fino alla Lazio, dove Pedro ha lasciato un segno importante conquistando anche l'affetto della tifoseria biancoceleste.

Tra i ringraziamenti, però, è mancato un nome: quello della Roma, altra squadra italiana per cui lo spagnolo ha giocato. Un dettaglio che non è passato inosservato, soprattutto sui social, dove la scelta ha immediatamente alimentato ironie, commenti e sfottò. Il passaggio nella sponda giallorossa della Capitale è stato infatti probabilmente il meno felice della carriera di Pedro, sia per rendimento sia per il rapporto con l'ambiente. E proprio il fatto che nel suo messaggio d'addio non abbia citato la Roma ha offerto ulteriore materiale alle due fazioni della Capitale.

Simone Locusta
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.