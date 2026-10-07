Martino: “Multiproprietà? Lotito potrà avere la deroga come De Laurentiis"

07.10.2026 16:45 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Martino: “Multiproprietà? Lotito potrà avere la deroga come De Laurentiis"

Intervistato da Radio Touring, l'ex direttore sportivo della Lazio Gabriele Martino ha parlato del futuro del presidente Claudio Lotito alla guida della Reggina e proprio del club biancoceleste. Di seguito le sue parole: "Multiproprietà? Bisogna vedere cosa succederà in politica. Credo che i presidenti abbiano forti ragioni per farsi ascoltare. De Laurentiis e Lotito non sono proprietari di due entità minori. Uno ha la deroga, l’altro la potrà avere. Personalmente, non sono d’accordo col principio della multiproprietà. Lotito è stato costretto a liberarsi di un patrimonio come la Salernitana. Non bisogna mettere l’imprenditore nelle condizioni di perdere capitali”.

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.