Martino: “Multiproprietà? Lotito potrà avere la deroga come De Laurentiis"
07.10.2026 16:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Intervistato da Radio Touring, l'ex direttore sportivo della Lazio Gabriele Martino ha parlato del futuro del presidente Claudio Lotito alla guida della Reggina e proprio del club biancoceleste. Di seguito le sue parole: "Multiproprietà? Bisogna vedere cosa succederà in politica. Credo che i presidenti abbiano forti ragioni per farsi ascoltare. De Laurentiis e Lotito non sono proprietari di due entità minori. Uno ha la deroga, l’altro la potrà avere. Personalmente, non sono d’accordo col principio della multiproprietà. Lotito è stato costretto a liberarsi di un patrimonio come la Salernitana. Non bisogna mettere l’imprenditore nelle condizioni di perdere capitali”.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.