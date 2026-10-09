Lazio | Petrucci: "Noslin dal 1'. Pinamonti? Vi dico cosa sta facendo Gattuso"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Matteo Petrucci, giornalista e inviato Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, facendo il punto sugli infortunati e su chi partirà dal primo minuto contro il Monza nella sfida di domenica. Ecco le sue parole:

"Siamo stati mesi a parlare di quale fosse il vero ruolo di Noslin e non abbiamo mai sottolineato la sua duttilità come un pregio, partirà dal primo minuto domenica. Pinamonti non è ancora al top della condizione, Gattuso lo sta rassicurando per tenerlo pronto mentalmente ma in questo momento nelle gerarchie è dietro a Noslin.

Se devo fare una classifica dei quattro centrali che ha la Lazio attualmente, metterei primo Provstgaard, poi Sutalo, Diogo Leite e Doekhi. Con il Monza dovrebbero partire dal primo Provstgaard e Sutalo, che è in vantaggio su Doekhi.

Cancellieri e Marusic sono out precauzionalmente per evitare infortuni più lunghi. Dele-Bashiru è tornato a disposizione e anche Cataldi sarà convocato. Da quando è alla Lazio Rovella ha trovato continuità solo nell'anno con Baroni, in questo momento l'obiettivo è rimetterlo in forma prima di pensare a un eventuale rinnovo.

Pellegrini dovrebbe essere inserito tra poco in lista, è stata un'esclusione per dimostrare a lui e ai suoi agenti che è al momento fuori dal progetto Lazio".