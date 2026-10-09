Melli: "A Gattuso voglio bene, è uno di noi. Ecco cosa gli ho detto" - VD

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Franco Melli, ai microfoni di Radio Radio, ha parlato di Gattuso, che ha avuto modo di incontrare e abbracciare in occasione del Premio Colalucci di qualche giorno fa. Ecco le parole del giornalista:

"Gli voglio bene per come ha portato avanti la sua vita tra tante difficoltà e tanti pregiudizi. Credo che la gente, anche quelli che mesi fa erano diffidenti, ora non siano molto colpiti da quello che sta facendo in campo. È una persona che non ha mai un momento di vanità, non se la tira, uno di noi, con tanto vissuto e tanto dolore, ma anche delle soddisfazioni. Credo che questo gli abbia dato una maturità e un buon senso che magari ci si aspetta dagli altri, quelli che pontificano, quelli che dicono frasi incomprensibili, metafisiche. Poi per carità, può perdere, può essere anche che abbia sempre perso. Però può anche essere che incominci a vincere..."

❤️ "Gli voglio bene. È uno di noi!" Franco Melli racconta il suo abbraccio con Rino Gattuso Dopo il tenero incontro al Premio Giuseppe #Colalucci, Melli torna in diretta su quel momento e spiega cosa lo lega umanamente all'allenatore della #Lazio "È un uomo molto semplice, umile perfino. Gli voglio bene per come ha portato avanti la sua vita, tra tante difficoltà e tanti pregiudizi" Poi il pensiero più significativo: "Non ha mai un momento di vanità, non se la tira mai. È uno di noi, con tanto vissuto, tanto dolore e qualche soddisfazione" Per Melli è proprio questo percorso ad aver dato a #Gattuso una maturità e un buon senso che spesso mancano anche a chi ama impartire lezioni di calcio (‍️ frecciatina a #Sarri e #Spalletti?) Infine, una profezia sul futuro prossimo del tecnico sulla panchina biancoceleste... Anche voi riconoscete in Gattuso questa semplicità? — Radio Radio (@RadioRadioWeb) October 8, 2026