Melli: "A Gattuso voglio bene, è uno di noi. Ecco cosa gli ho detto" - VD

09.10.2026 15:00 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Melli: "A Gattuso voglio bene, è uno di noi. Ecco cosa gli ho detto" - VD
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Franco Melli, ai microfoni di Radio Radio, ha parlato di Gattuso, che ha avuto modo di incontrare e abbracciare in occasione del Premio Colalucci di qualche giorno fa. Ecco le parole del giornalista:

"Gli voglio bene per come ha portato avanti la sua vita tra tante difficoltà e tanti pregiudizi. Credo che la gente, anche quelli che mesi fa erano diffidenti, ora non siano molto colpiti da quello che sta facendo in campo. È una persona che non ha mai un momento di vanità, non se la tira, uno di noi, con tanto vissuto e tanto dolore, ma anche delle soddisfazioni. Credo che questo gli abbia dato una maturità e un buon senso che magari ci si aspetta dagli altri, quelli che pontificano, quelli che dicono frasi incomprensibili, metafisiche. Poi per carità, può perdere, può essere anche che abbia sempre perso. Però può anche essere che incominci a vincere..."

Elena Bravetti
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.