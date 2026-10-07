Lazio, Premio Colalucci: Gattuso sul palco per la consegna del premio - FT&VD
AGGIORNAMENTO ORE 20:58 - Gattuso è salito sul palco per ricevere il premio. Il tecnico della Lazio ha rilasciato anche alcune dichiarazioni.
AGGIORNAMENTO ORE 20:37 - All'evento è arrivato proprio in questi minuti il presidente della Lazio, Claudio Lotito. Il patron ha salutato Gattuso e si è intrattenuto col tecnico per un piccolo confronto.
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Gennaro Gattuso è tra i protagonisti della dodicesima edizione del Premio Giuseppe Colalucci, che si tiene al Circolo Antico Tiro a Volo di Roma. Il tecnico della Lazio, arrivato proprio in questi minuti, riceverà il prestigioso riconoscimento insieme ad altre personalità del giornalismo, dello sport, della televisione, dello spettacolo e delle istituzioni. Di seguito le foto e i video de Lalaziosiamonoi.it.
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