Lazio, Premio Colalucci: Gattuso sul palco per la consegna del premio - FT&VD

07.10.2026 21:18 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Fonte: Dai nostri inviati Andrea Castellano e Michele Cerrotta - Lalaziosiamonoi.it
Lazio, Premio Colalucci: Gattuso sul palco per la consegna del premio - FT&VD

AGGIORNAMENTO ORE 20:58 - Gattuso è salito sul palco per ricevere il premio. Il tecnico della Lazio ha rilasciato anche alcune dichiarazioni.

AGGIORNAMENTO ORE 20:37 - All'evento è arrivato proprio in questi minuti il presidente della Lazio, Claudio Lotito. Il patron ha salutato Gattuso e si è intrattenuto col tecnico per un piccolo confronto. 

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Gennaro Gattuso è tra i protagonisti della dodicesima edizione del Premio Giuseppe Colalucci, che si tiene al Circolo Antico Tiro a Volo di Roma. Il tecnico della Lazio, arrivato proprio in questi minuti, riceverà il prestigioso riconoscimento insieme ad altre personalità del giornalismo, dello sport, della televisione, dello spettacolo e delle istituzioni. Di seguito le foto e i video de Lalaziosiamonoi.it.

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Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.
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