Lazio-Monza, le probabili formazioni: tutti i dubbi di Gattuso

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Si torna a fare sul serio. Dopo tre settimane di sosta, con due amichevoli, la Lazio riprende il suo cammino in campionato: all'Olimpico arriva il Monza di Juric. Gattuso ripartirà da Mandas in porta, mai utilizzato dalla Grecia. Dubbi al centro in difesa: Sutalo e Provstgaard hanno giocato in nazionale, mentre Doekhi e Diogo Leite sono rimasti a Formello. Sono in quattro per due posti, quindi: la scelta ricadrà su chi sta meglio. Pochi dubbi sulle fasce, con Floriani a destra e Nuno Tavares a sinistra. Spera di rientrare tra i convocati Marusic, così come Rovella e Cancellieri. A centrocampo sicuramente ci sarà Belahyane in regia, con Frattesi e Taylor come mezzali. Non ci sarà Cataldi: punta a tornare contro la Juventus. Ma in panchina ci sarà Dele-Bashiru, pienamente recuperato. Per l'attacco restano da capire le condizioni di Isaksen, non al top. Potrebbe comunque giocare lui a destra. Al centro è aperto il ballottaggio tra Noslin e Pinamonti, con il primo in vantaggio. Nessun dubbio invece su Zaccagni largo a sinistra. È out Gudmundsson, almeno per venti giorni.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. A disp.: Motta, Renzetti, Doekhi, Diogo Leite, Lazzari, Pedraza, Dele-Bashiru, Farcomeni, Serra, Pinamonti. All.: Gattuso.

MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, A. Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Cutrone, Robinson; Varela. All.: Juric.